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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 14:52 11

ДСНС попередила про нові повені на Західній Україні

10 липня 2020, 14:52 11
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Рівень води у річках знову підвищується
Рівень води у річках знову підвищується
Фото: Facebook
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Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про загрозу нових повеней на заході України упродовж наступних трьох днів.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, ввечерi 11 та із 12 по 13 липня у Львiвській та Iвано-Франкiвській областях на рiчках Сян та Днiстер очiкується пiдйом рiвня води на 0,3-1,3 метри.

При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - додали у відомстві.

А на річці Стрв'яж бiля села Луки Самбiрського району Львiвської області можливий початковий вихiд води на заплаву.

Крім того, у Ратнiвському районі Волинській області води річки Прип'ять із 10 по 13 липня можуть затопити сільгоспугіддя, господарські споруди і присадибні дiлянки.

Нагадаємо, за підрахунками Кабінету міністрів на Прикарпатті стихія знищила 22 тисячі домогосподарств. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що за підтоплені будинки на Прикарпатті будуть виплачувати по 8 тисяч гривень.

9 липня стало відомо про четверту смерть внаслідок повені на Прикарпатті.

вода Івано-Франківськ ДСНС річка Повінь
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