ГСЧС предупредила о новых наводнениях на Западной Украине

Уровень воды в реках опять повышается

Уровень воды в реках опять повышается

Фото: Facebook

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об угрозе новых наводнений на западе Украины в течение следующих трех дней.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, вечером 11 и с 12 по 13 июля в Львовской и Ивано-Франковской областях на реках Сян и Днестр ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,3 метра.

При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - добавили в ведомстве.

А на реке Стрвьяж возле села Луки Самборского района Львовской области возможен начальный выход воды на заводь.

Кроме того, в Ратневском районе Волынской области воды реки Припять с 10 по 13 июля могут затопить сельхозугодья, хозяйственные постройки и приусадебные участки.

Напомним, по подсчетам Кабинета министров на Прикарпатье стихия уничтожила 22 тысячи домохозяйств. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что за подтопленные дома на Прикарпатье будут выплачивать по 8 тысяч гривен.

9 июля стало известно о четвертой смерти в результате наводнения на Прикарпатье.