За підтоплені будинки на Прикарпатті виплачуватимуть по 8 тисяч – Марцінків

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, під час щоденного прямого включення, пише RegioNews.

Є інформація, що за підтоплені будинки будуть виплачувати з державного бюджету 8 тисяч гривень. За городи невідомо нічого. Поки очікуємо достовірної інформації. Будемо думати над тим, щоб з міського бюджету компенсувати хоча б частину коштів людям, яких підтопило. Працюємо для того, щоб люди отримали відшкодування", – сказав міський голова.