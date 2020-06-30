За підтоплені будинки на Прикарпатті виплачуватимуть по 8 тисяч – Марцінків
Чи платитимуть щось за пошкоджені сільськогосподарські угіддя поки невідомо
Чи платитимуть щось за пошкоджені сільськогосподарські угіддя поки невідомо
За словами міського голови Івано-Франківська, зараз працює спеціальна комісія, яка розробляє механізм компенсацій
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, під час щоденного прямого включення, пише RegioNews.
Є інформація, що за підтоплені будинки будуть виплачувати з державного бюджету 8 тисяч гривень. За городи невідомо нічого. Поки очікуємо достовірної інформації. Будемо думати над тим, щоб з міського бюджету компенсувати хоча б частину коштів людям, яких підтопило. Працюємо для того, щоб люди отримали відшкодування", – сказав міський голова.
Оперативно про стан справ 30.06.2020\16:00Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 30 червня 2020 р.
Нагадаємо, станом на сьогодні, 30 червня, за даними ДСНС на західній Україні підтопленими залишаються 147 будинків.
За підрахунками Кабміну всього стихія знищила 22 тисячі домогосподарств на Прикарпатті.
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