Стихія знищила 22 тисячі домогосподарств на Прикарпатті

Городи й сади повністю знищені

Городи й сади повністю знищені

Фото: ДСНС

У західних регіонах країни стихія повністю знищила 22 тисячі домогосподарств. Як це компенсувати людям будуть думати в Кабміні.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова".

"Я хочу одну цифру назвати, вона колосальна, я хочу щоб ви вдумалися. 22 тисячі присадибних господарств, городів і садів людей по чотирьом областям знищені (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська і Чернівецька, - ред.). У них не буде ні картоплі, ні помідорів, поламані дерева. Це те, з чого люди жили. Це колосальний збиток який треба думати, як компенсувати. Це гігантська проблема, і вона не піде разом з водою", - підкреслив Аваков.

За словами міністра, на сьогодні в резервному фонді у держави накопичено більше 4 млрд. гривень, з яких тільки за останні два дні для ліквідації наслідків стихії виділено 762 млн. грн.

Ці гроші спрямовані на допомогу населенню, невідкладні аварійно-відновлювальні роботи, а також для забезпечення діяльності рятувальних та правоохоронних служб.

Ще одна гігантська проблема на думку міністра - це недостача питної води, оскільки паводками було затоплено близько 5000 колодязів з питною водою.

Там немає питної води, зараз це гігантська проблема, тому що безліч доріг перекриті або пошкоджено. Вертольоти ДСНС і національної гвардії вони в основному везуть туди питну воду і продукти харчування", - повідомив міністр.

За його словами, Україна зіткнулася з набагато більш серйозним збитком, ніж це було при аналогічних природних катаклізмах в 1998 і 2008 роках.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.