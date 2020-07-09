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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 18:58 2

Стало відомо про четверту смерть внаслідок повені на Прикарпатті

09 липня 2020, 18:58 2
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Раніше повідомлялось, що в результаті стихії загинули троє осіб
Раніше повідомлялось, що в результаті стихії загинули троє осіб
Фото: ДСНС
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В Івано-Франківській області кількість жертв повеней зросла до чотирьох.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Інформацію про четверту жертву повені підтвердив голова сільської ради Ворохти Микола Йосипчук. За його словами, чоловік загинув ще 21 червня, на початку паводку.

Через довготривалі дощі вода підтопила підвальне приміщення його домогосподарства. Він зайшов у приміщення, котельню, і його вдарило струмом", - розповів Йосипчук.

Він додав, що сільська рада вже подала документи, які визнають загиблого чоловіка жертвою стихії. В Івано-Франківській ОДА повідомили, що чекають висновок від районної комісії для виплати компенсації.

До цього жертвами повені вважали трьох людей - жінкі із Дземброні, а також чоловіка та жінку, які потонули в автомобілі в річці Білий Черемош.

Нагадаємо, на Прикарпатті почали нараховувати компенсації потерпілим від повеней.

смерть Івано-Франківськ ДСНС трагедія Повінь
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