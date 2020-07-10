В Одесі замінували Оперний театр
Анонімне повідомлення надійшло на електронну пошту поліції
Анонімне повідомлення надійшло на електронну пошту поліції
Сьогодні вранці, 10 липня, невідомі повідомили про замінування Оперного театру.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області, передає RegioNews.
Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Одеського національного академічного театру опери та балету.
10 липня в чергову частину електронною поштою було відправлено анонімне повідомлення про мінування будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету в провулку Чайковського", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції і працівники ДСНС.
Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Одеської міської ради.
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