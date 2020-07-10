В Одесі замінували Оперний театр

Анонімне повідомлення надійшло на електронну пошту поліції

Анонімне повідомлення надійшло на електронну пошту поліції

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці, 10 липня, невідомі повідомили про замінування Оперного театру.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області, передає RegioNews.

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Одеського національного академічного театру опери та балету.

10 липня в чергову частину електронною поштою було відправлено анонімне повідомлення про мінування будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету в провулку Чайковського", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції і працівники ДСНС.

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Одеської міської ради.