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10 липня 2020, 10:24 8

В Одесі замінували Оперний театр

10 липня 2020, 10:24 8
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Анонімне повідомлення надійшло на електронну пошту поліції
Анонімне повідомлення надійшло на електронну пошту поліції
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці, 10 липня, невідомі повідомили про замінування Оперного театру.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області, передає RegioNews.

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Одеського національного академічного театру опери та балету.

10 липня в чергову частину електронною поштою було відправлено анонімне повідомлення про мінування будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету в провулку Чайковського", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції і працівники ДСНС.

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Одеської міської ради.

ДСНС мінування поліція Нацполіція Одеса
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