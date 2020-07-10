У Дніпрі сталася смертельна ДТП: загинули двоє людей, є поранені

Люди були затиснуті усередині пошкоджених автомобілів

Люди були затиснуті усередині пошкоджених автомобілів

Фото: ДСНС

В результаті дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі загинули 2 людини, ще троє - постраждали. Подія сталася в районі 23 години вечора 9 липня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве Управління ДСНС.

По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що ДТП сталася за участю вантажного автомобіля "MAN", легкового автомобіля "Ford Focus" та вантажного мікроавтобуса "Volkswagen Crafter".

"У пошкодженому транспортному засобі перебувало заблоковане тіло пасажира автомобіля "Ford Focus", чоловічої статі 1966 року народження,яке було деблоковано надзвичайниками з понівеченої автівки. Тіло жіночої статі 1988 року народження, свідки дістали з транспортного засобу "Ford Focus" до прибуття аварійно-рятувального підрозділу", - повідомляють рятувальники.

Працівники "швидкої" допомоги також госпіталізували пасажира, водія вантажного мікроавтобуса і водія легковика.

"Рятувальники провели відключення елементів живлення транспортних засобів, для запобігання виникнення пожежі, та здійснили змивання з проїжджої частини розлитих паливно-мастильних матеріалів. Деталі ДТП встановлюють правоохоронні органи", — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області в ДТП травмировлись 4 дітей, а одного з водіїв затисло конструкцією автомобіля.

Крім того, ввечері в четвер, 9 липня, на автодорозі М14 Одеса-Миколаїв при зіткненні загорілися ЗАЗ 1103 "Славута" і Volkswagen.