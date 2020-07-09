В Україні закриють вісім колоній
У міністерстві юстиції вважають, що таким чином будуть оптимізовувати витрати на утримання засуджених у виправних закладах
Про це на сторінці Мін`юсту у Facebook розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
Перелік закладів, які підлягають закритюю вже сформований та оприлюднений (див. відео).
Друзі, ми підготували відео з відповідями на ваші запитання в соціальних мережах щодо роботи Державної...Опубліковано Міністерство юстиції України Середа, 8 липня 2020 р.
Зі слів чиновниці, майнові комплекси ліквідованих колоній будуть пропонуватися на продаж, а отримані кошти підуть на ремонти та будівництво нових слідчих ізоляторів.
Нагадаємо, найближчим часом Міністерство юстиції обіцяло "заморозити" дев'ять в'язниць, однак на сьогоднішній день вирішено закрити вісім виправних закладів.
Також Мін'юст планує випустити з в'язниць три тисячі ув'язнених.