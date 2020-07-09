В Україні закриють вісім колоній

Засуджених переведуть у сусідні місця відбування покарань, а персонал звільнять та запропонують йому інші місця роботи

Засуджених переведуть у сусідні місця відбування покарань, а персонал звільнять та запропонують йому інші місця роботи

Фото: КП UA

У міністерстві юстиції вважають, що таким чином будуть оптимізовувати витрати на утримання засуджених у виправних закладах

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