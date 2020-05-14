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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
14 травня 2020, 17:21 20

Мін'юст планує випустити із в'язниць три тисячі ув'язнених

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14 травня 2020, 17:21 20
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На волю відпустять людей, які не вчиняли насильницьких злочинів
Фото: DW
На волю відпустять людей, які не вчиняли насильницьких злочинів

Розвантажити в’язниці планують для можливості ізоляції хворих на коронавірус і новоприбулих людей в окремих камерах.

Про це RegioNews інформує з посиланням на hromadske.

Міністерство юстиції України підготувало для розгляду в парламенті два законопроекти для розвантаження в’язниць у період пандемії Covid-19 – про амністію і точкове звільнення, що дозволить вийти на волю орієнтовно трьом тисячам в’язнів, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Закон про амністію передбачає, що на волю відпустять людей, які не вчиняли насильницьких злочинів. Це особи, які мають родичів похилого віку, колишні учасники АТО, які відбули більше третини покарання.

Другий законопроект є більше процесуальним, він має дозволити судам частіше застосовувати відстрочку покарання.

"Зараз такі підстави є, їх кілька, де суд може встановити відстрочку і присудити, наприклад, три роки позбавлення волі, але встановити відстрочку. Такі відстрочки ми пропонуємо робити частіше в умовах коронавірусу", – зазначив міністр.

Закон про проведення амністії у 2020 році прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав у парламент ще 27 квітня. Востаннє амністію в Україні проводили у грудні 2016 року.

Читайте також: Прокуратура відкрила справу через можливе розповсюдження коронавіруса у тюрмах Криму.


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