Шмигаль: Гроші для постраждалих від пожеж на Луганщині виділять із резервного фонду

За попередніми оцінками повністю згоріло 30 будинків

За попередніми оцінками повністю згоріло 30 будинків

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України виділить суму, необхідну для компенсацій постраждалим та ліквідацію наслідків ситуації, що виникла в результаті лісових пожеж в Луганській області.

Про це повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Даю завдання місцевій владі, уряду підготувати попередній кошторис для термінового виділення коштів постраждалим сім'ям. Кошти у резервному фонді є, на завтра на засідання комісії ТЕБ та НС будемо мати повністю всі розрахунки, будемо мати всі прізвища постраждалих родин і відповідно будемо приймати рішення по виділення необхідної суми коштів всім, хто цього потребує", - сказав Шмигаль.

Він висловив співчуття родинам загиблих внаслідок цих пожеж.

На засіданні уряду виступив також голова ДСНС Микола Чечоткін. За його словами, ситуацію на Луганщині можна охарактеризувати як надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

"Виходячи з критеріїв, які характеризують цю надзвичайну ситуацію, ми можемо її охаректеризувати як надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Це дає нам можливість розглядати питання на виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відшкодування збитків, у першу чергу для населення", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що у Луганській області, не дивлячись на триваючі лісові пожежі, відсутня загроза для насленных пунктів та їх жителів.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.