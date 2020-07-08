Петра Порошенка під Печерським судом закидали фальшивими доларами
У перерві судового засідання Порошенко вийшов до своїх прихильників під стіни суду. В цей час невідомий кинув у нього пачку фальшивих доларів
У перерві судового засідання Порошенко вийшов до своїх прихильників під стіни суду. В цей час невідомий кинув у нього пачку фальшивих доларів
П'ятий президент України назвав невідомого провокатором і попросив вивести його з натовпу.
Про це пише RegioNews.
Також за словами Петра Порошенка і його адвокатів, під час судового засідання встановили факти фальсифікації справи.
Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що у ДБР закрили одну зі справ проти Порошенка.
Шмигаль: Гроші для постраждалих від пожеж на Луганщині виділять із резервного фондуВсі новини »
08 липня 2020, 15:22В ДБР закрили одну зі справ проти Порошенка
08 липня 2020, 15:17Володимир Зеленський прибув на Буковину
08 липня 2020, 14:55
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Навіщо Петрашко хоче "зламати" ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні