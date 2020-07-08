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08 липня 2020, 15:36 4

Петра Порошенка під Печерським судом закидали фальшивими доларами

08 липня 2020, 15:36 4
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У перерві судового засідання Порошенко вийшов до своїх прихильників під стіни суду. В цей час невідомий кинув у нього пачку фальшивих доларів
У перерві судового засідання Порошенко вийшов до своїх прихильників під стіни суду. В цей час невідомий кинув у нього пачку фальшивих доларів
Фото: скрін відео
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П'ятий президент України назвав невідомого провокатором і попросив вивести його з натовпу.

Про це пише RegioNews.

Також за словами Петра Порошенка і його адвокатів, під час судового засідання встановили факти фальсифікації справи.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що у ДБР закрили одну зі справ проти Порошенка.

суд гроші митинг Петро Порошенко президент
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