В Украине закроют восемь колоний
В министерстве юстиции считают, что таким образом будут оптимизировать расходы на содержание осужденных в исправительных учреждениях
Об этом на странице Минюста в Facebook рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.
Перечень заведений, которые подлежат закритюю уже сформирован и обнародован (см. видео).
Друзья, мы подготовили видео с ответами на ваши вопросы в социальных сетях о работе Государственной...Опубликовано Министерство юстиции Украины Среда, 8 июля 2020 г.
По словам чиновницы, имущественные комплексы ликвидируемых колоний будут предлагаться на продажу, а полученные средства пойдут на ремонты и строительство новых следственных изоляторов.
Напомним, в ближайшее время Министерство юстиции обещало "заморозить" девять тюрем, однако на сегодняшний день решено закрыть восемь исправительных учреждений.
Также Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных.