В Украине закроют восемь колоний

Осужденных переведут в соседние места отбывания наказаний, а персонал уволят и предложат ему другие места работы

Осужденных переведут в соседние места отбывания наказаний, а персонал уволят и предложат ему другие места работы

Фото: КП UA

В министерстве юстиции считают, что таким образом будут оптимизировать расходы на содержание осужденных в исправительных учреждениях

Об этом на странице Минюста в Facebook рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Перечень заведений, которые подлежат закритюю уже сформирован и обнародован (см. видео).

Друзья, мы подготовили видео с ответами на ваши вопросы в социальных сетях о работе Государственной... Опубликовано Министерство юстиции Украины Среда, 8 июля 2020 г.

По словам чиновницы, имущественные комплексы ликвидируемых колоний будут предлагаться на продажу, а полученные средства пойдут на ремонты и строительство новых следственных изоляторов.

Напомним, в ближайшее время Министерство юстиции обещало "заморозить" девять тюрем, однако на сегодняшний день решено закрыть восемь исправительных учреждений.

Также Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных.