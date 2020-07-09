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В Украине закроют восемь колоний
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09 июля 2020, 16:04 9

В Украине закроют восемь колоний

09 июля 2020, 16:04 9
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Осужденных переведут в соседние места отбывания наказаний, а персонал уволят и предложат ему другие места работы
Фото: КП UA
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В министерстве юстиции считают, что таким образом будут оптимизировать расходы на содержание осужденных в исправительных учреждениях

Об этом на странице Минюста в Facebook рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Перечень заведений, которые подлежат закритюю уже сформирован и обнародован (см. видео).

Друзья, мы подготовили видео с ответами на ваши вопросы в социальных сетях о работе Государственной...

Опубликовано Министерство юстиции Украины Среда, 8 июля 2020 г.

По словам чиновницы, имущественные комплексы ликвидируемых колоний будут предлагаться на продажу, а полученные средства пойдут на ремонты и строительство новых следственных изоляторов.

Напомним, в ближайшее время Министерство юстиции обещало "заморозить" девять тюрем, однако на сегодняшний день решено закрыть восемь исправительных учреждений.

Также Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных.

СИЗО реформа деньги продажа тюрьма закрытие
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