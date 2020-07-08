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08 липня 2020, 16:02 2

Чергова спадщина Атрошенка: мер Чернігова задекларував ще майже 165 мільйонів

08 липня 2020, 16:02 2
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Міський голова Чернігова вдруге за тиждень подав декларацію про зміни у майновому стані
Міський голова Чернігова вдруге за тиждень подав декларацію про зміни у майновому стані
Фото: Twitter
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Сьогодні в Єдиному державному реєстрі декларацій з’явилася інформація про те, що Владислав Атрошенко отримав у спадщину близько 5 мільйонів гривень і задекларував цінні папери (інвестиційні сертифікати) загальною вартістю близько 160 мільйонів гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані НАЗК.

Це вже п`ята у цьому році декларація Атрошенка про суттєві зміни у майновому стані.

Нині у мера Чернігова - другий "транш" майна, успадкованого від батька. 2 липня Атрошенко вже заявив про успадкування елітного будинку вартістю майже 7 млн грн та 138 млн грн готівкою.

Місяць тому, 3 червня, Атрошенко задекларував 1 млн грн дивідендів, отриманих від ПП "Агро-Трейдер".

У ще двох, за 31 березня і 8 квітня, повідомляється про благодійні витрати: пожертву на закупівлю медичного обладнання (100 тис. грн) і фінансування закупівлі апарата штучної вентиляції легень (430 тис. грн).

У щорічній декларації за 2019 рік Атрошенко вказав отриманий ним і дружиною з різних джерел дохід загальною сумою у понад 64 млн грн.

Раніше повідомлялось, що мер Чернігова обізвав ідіотами нардепів від "Слуг народу".

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