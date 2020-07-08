Чергова спадщина Атрошенка: мер Чернігова задекларував ще майже 165 мільйонів
Сьогодні в Єдиному державному реєстрі декларацій з’явилася інформація про те, що Владислав Атрошенко отримав у спадщину близько 5 мільйонів гривень і задекларував цінні папери (інвестиційні сертифікати) загальною вартістю близько 160 мільйонів гривень.
Про це пише RegioNews з посиланням на дані НАЗК.
Це вже п`ята у цьому році декларація Атрошенка про суттєві зміни у майновому стані.
Нині у мера Чернігова - другий "транш" майна, успадкованого від батька. 2 липня Атрошенко вже заявив про успадкування елітного будинку вартістю майже 7 млн грн та 138 млн грн готівкою.
Місяць тому, 3 червня, Атрошенко задекларував 1 млн грн дивідендів, отриманих від ПП "Агро-Трейдер".
У ще двох, за 31 березня і 8 квітня, повідомляється про благодійні витрати: пожертву на закупівлю медичного обладнання (100 тис. грн) і фінансування закупівлі апарата штучної вентиляції легень (430 тис. грн).
У щорічній декларації за 2019 рік Атрошенко вказав отриманий ним і дружиною з різних джерел дохід загальною сумою у понад 64 млн грн.
Раніше повідомлялось, що мер Чернігова обізвав ідіотами нардепів від "Слуг народу".