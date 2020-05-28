В Україні почнуть закривати в'язниці
Міністерство юстиції України запускає проект зі скорочення в'язниць і витрат на їх утримання. Найближчим часом буде оголошений перелік з дев'яти в'язниць, де почнеться процес заморожування.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська інтерв'ю виданню Mind, пише RegioNews.
За його словами, в Україні жодна в'язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.
Не в'язниці переповнені, а СІЗО: Київ, Одеса, Херсон, де наповнення часто більше 100%. Майже ні одна в'язниця не заповнена на 100%, тому є потенціал для їх закриття. Перший етап запустимо на цьому тижні і оголосимо список з дев'яти в'язниць, де стартує процес заморожування (звільнення персоналу, вивезення засуджених в інші місця утримання)", - повідомив Малюська.
Він додав, що міністерство не може собі дозволити утримання в'язниці, яка завантажена на 30-40%. Але при прийнятті рішення про закриття тієї чи іншої в'язниці, пріоритетом стануть умови утримання ув'язнених. Тюрми з нормальними умовами будуть дозаполняться (ув'язнених будуть переводити), а з поганими умовами – закриватися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося,що Мін'юст планує випустити з в'язниць три тисячі ув'язнених.
- 12:29 28 травня Україна пройшла пік коронавирусної хвороби - НАН
- 12:04 28 травня Екстрадиція Онищенко: у САП відреагували на відмову Німеччини
- 11:54 28 травня "Євросолідарність" призначила відповідальних за місцеві вибори у регіонах
- 11:33 28 травня В Україні повернуть техогляд
- 11:32 28 травня В Запорізькій області СБУ викрило прикордонника на "кришуванні" браконьєрів
- 11:15 28 травня В Україні почнуть закривати в'язниці
- 21:57 27 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського