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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
28 травня 2020, 11:15 11

В Україні почнуть закривати в'язниці

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28 травня 2020, 11:15 11
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Найближчим часом Міністерство юстиції "заморозить" дев'ять в'язниць
Фото: Думская
Найближчим часом Міністерство юстиції "заморозить" дев'ять в'язниць

Міністерство юстиції України запускає проект зі скорочення в'язниць і витрат на їх утримання. Найближчим часом буде оголошений перелік з дев'яти в'язниць, де почнеться процес заморожування.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська інтерв'ю виданню Mind, пише RegioNews.

За його словами, в Україні жодна в'язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.

Не в'язниці переповнені, а СІЗО: Київ, Одеса, Херсон, де наповнення часто більше 100%. Майже ні одна в'язниця не заповнена на 100%, тому є потенціал для їх закриття. Перший етап запустимо на цьому тижні і оголосимо список з дев'яти в'язниць, де стартує процес заморожування (звільнення персоналу, вивезення засуджених в інші місця утримання)", - повідомив Малюська.

Він додав, що міністерство не може собі дозволити утримання в'язниці, яка завантажена на 30-40%. Але при прийнятті рішення про закриття тієї чи іншої в'язниці, пріоритетом стануть умови утримання ув'язнених. Тюрми з нормальними умовами будуть дозаполняться (ув'язнених будуть переводити), а з поганими умовами – закриватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що Мін'юст планує випустити з в'язниць три тисячі ув'язнених.

в Україні з'явилися платні камери в СІЗО.


в'язниця закриття Денис Малюська ув'язнені СІЗО
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