Денис Малюська показав, на що йдуть гроші клієнтів VIP-камер СІЗО

За гроші від VIP-порушників закону ремонтують безкоштовні камери в ізоляторах

За гроші від VIP-порушників закону ремонтують безкоштовні камери в ізоляторах

Міністр юстиції переконує, що на покращення умов затриманих не витрачають кошти з державного бюджету

Про це Денис Малюська написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Ми зробили перші ремонти у безкоштовних камерах за рахунок коштів, отриманих у якості плати за камери з поліпшеними умовами. Різницю між тим, що було, і що стало, можете оцінити за фотографіями", - зазначив міністр.

Малюська також додав, що на ремонт "витрачено нуль гривень платників податків".

Міністр зауважив, що перед запровадженням експерименту з платними камерами його постійно запитували, куди підуть зароблені кошти і чи не порушуватимуть права тих, хто перебуває у безкоштовних камерах.

Відповіді на ці запитання на фото: і те, куди йдуть гроші,і те, що очікувало б в‘язнів у безкоштовних камерах, якби не наш експериментальний проект", - написав Малюська.

Як відомо, пілотний проєкт з відкриття платних камер триватиме до 31 грудня 2021 року. За підсумками проєкту міністерство вирішить, чи вводити таку можливість на постійній основі.

у нас тут чергова #перемога ми зробили перші ремонти у безкоштовних камерах за рахунок коштів, отриманих у якості плати... Опубліковано Denis Malyuska Вівторок, 30 червня 2020 р.

Нагадаємо, 8 травня платні камери почали пропонувати в Київському СІЗО, 19 травня – у Львівському СІЗО, 25 травня – у Чернігівському СІЗО, з 31 травня в СІЗО Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області та місті Дніпрі, в червні – в Харківському, Полтавському, Сумському і Старобільському СІЗО.

21 червня Денис Малюська презентував платні камери в Чернівцях.