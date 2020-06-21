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21 червня 2020, 15:56 4

Скільки коштує в СІЗО посидіти: Денис Малюська презентував платні камери в Чернівцях

21 червня 2020, 15:56 4
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Напередодні такі ж послуги стали доступні в СІЗО Вінниці, Хмельницького та Житомира
Напередодні такі ж послуги стали доступні в СІЗО Вінниці, Хмельницького та Житомира
Фото: Денис Малюська Facebook
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Пілотний проєкт з відкриття платних камер триватиме до 31 грудня 2021 року. За підсумками проєкту міністерство вирішить, чи вводити таку можливість на постійній основі.

Міністр юстиції України Денис Малюська презентував у Facebook платні камери у СІЗО у Чернівцях.

Посидіти в історичній пам'ятці (в Чернівцях СІЗО розташований в самому центрі міста в будинку, побудованому в 1812-1819 роках – ред.) в центрі міста і недорого: добу – 346 грн, тиждень – 1170 грн., місяць – 2508 грн", – написав міністр.

20 червня глава Мін'юсту України показував платні камери в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького. Тут подобова оренда камер обійдеться, за його даними, відповідно до 610 грн 586 грн і 780 грн.

Чернівці, сізо посидіти в історичній пам'ятці, у центрі міста і недорого: доба – 346,00 грн тиждень – 1170,00 грн місяць – 2508,00 грн

Опубліковано Denis Malyuska Неділя, 21 червня 2020 р.


8 травня платні камери почали пропонувати в Київському СІЗО, 19 травня – у Львівському СІЗО, 25 травня – у Чернігівському СІЗО, з 31 травня в СІЗО Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області та місті Дніпрі, в червні – в Харківському, Полтавському, Сумському і Старобільському СІЗО.

СІЗО реформа Чернівці тарифи Денис Малюська камери
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