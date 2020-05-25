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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
25 травня 2020, 17:51 10

У Мін'юсті заявили про появу платних камер в Чернігівському СІЗО

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25 травня 2020, 17:51 10
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Їх також планують створити у Харкові та Одесі
Фото: Facebook
Їх також планують створити у Харкові та Одесі

У Чернігівському слідчому ізоляторі з'явилися платні камери.

Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції, передає RegioNews.

За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, камери будуть використовувати в рамках експериментального проекту щодо платної послуги з наданням поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах.

За її словами, у Чернігівському СІЗО вартість платних камер складатиме за 1 добу - 500 грн, за тиждень - 1600 грн, за місяць - 3500 грн.

Старт проекту відбувся на базі державної установи "Київський слідчий ізолятор" 8 травня 2020 року, 19 травня до проекту приєднався Львівський слідчий ізолятор і 25 травня Чернігівський СІЗО. На черзі Харків і Одеса", - повідомила Висоцька.

Вона уточнила, що це платні камери із збільшеною нормою площі на одного ув’язненого, із відгородженою санвузловою зоною та мінімальним набором необхідних побутових умов.

Кошти будуть використовувати на поточні ремонти приміщень, заміну сантехніки, електрики та інші подібні поліпшення.

Проект триватиме до 31 грудня 2021 року. За його результатами ми вирішимо, чи варто продовжити ініціативу та законодавчо закріпити надання такої платної послуги особам, узятим під варту", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у Київському СІЗО 8 травня почали функціонувати камери з поліпшеними умовами розміщення.


Чернігів СІЗО камери Мінюст
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