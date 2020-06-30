Денис Малюська показал, на что идут деньги клиентов VIP-камер СИЗО

За деньги от VIP-нарушителей закона ремонтируют бесплатные камеры в изоляторах

За деньги от VIP-нарушителей закона ремонтируют бесплатные камеры в изоляторах

Министр юстиции уверяет, что на улучшение условий задержанных не тратят средства из государственного бюджета

Об этом Денис Малюська написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями. Разницу между тем, что было, и что стало, можете оценить по фотографиям", - отметил министр.

Малюська также добавил, что на ремонт потрачено ноль гривен налогоплательщиков".

Министр отметил, что перед введением эксперимента с платными камерами его постоянно спрашивали, куда пойдут заработанные средства и не нарушит ли это права тех, кто находится в бесплатных камерах.

Ответы на эти вопросы на фото: и то, куда идут деньги,и то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", - написал Малюська.

Как известно, пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

у нас тут очередная #победа мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы... Опубликовано Denis Malyuska Вівторок, 30 июня 2020 г.

Напомним, 8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепре, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

21 июня Денис Малюська презентовал платные камеры в Черновцах.