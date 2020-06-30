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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
30 июня 2020, 15:13 5

Денис Малюська показал, на что идут деньги клиентов VIP-камер СИЗО

30 июня 2020, 15:13 5
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Министр юстиции уверяет, что на улучшение условий задержанных не тратят средства из государственного бюджета

Об этом Денис Малюська написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями. Разницу между тем, что было, и что стало, можете оценить по фотографиям", - отметил министр.

Малюська также добавил, что на ремонт потрачено ноль гривен налогоплательщиков".

Министр отметил, что перед введением эксперимента с платными камерами его постоянно спрашивали, куда пойдут заработанные средства и не нарушит ли это права тех, кто находится в бесплатных камерах.

Ответы на эти вопросы на фото: и то, куда идут деньги,и то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект", - написал Малюська.

Как известно, пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

у нас тут очередная #победа мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы...

Опубликовано Denis Malyuska Вівторок, 30 июня 2020 г.

Напомним, 8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепре, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

21 июня Денис Малюська презентовал платные камеры в Черновцах.

СИЗО Денис Малюська тюрьма ремонт камеры
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