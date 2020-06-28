Президент підписав закон, який дозволить ОДА залучити додаткові кошти на ремонт доріг
Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі. Цей закон дозволить місцевій владі брати кредити на ремонти доріг місцевого значення вже в 2020 році.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) в залежності від протяжності автомобільних доріг місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому.
Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.
Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення й обслуговування місцевого боргу за місцевим внутрішніми та зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завершився ремонт 25 км траси Київ-Одеса.