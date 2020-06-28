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28 червня 2020, 14:14 4

Президент підписав закон, який дозволить ОДА залучити додаткові кошти на ремонт доріг

28 червня 2020, 14:14 4
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Мова йде про ремонт доріг місцевого значення
Мова йде про ремонт доріг місцевого значення
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі. Цей закон дозволить місцевій владі брати кредити на ремонти доріг місцевого значення вже в 2020 році.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) в залежності від протяжності автомобільних доріг місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому.

Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення й обслуговування місцевого боргу за місцевим внутрішніми та зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завершився ремонт 25 км траси Київ-Одеса.

Володимир Зеленський Офіс президента бюджет ремонт доріг ОДА ремонт
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