Шмигаль: через повені в Україні постраждали 250 населених пунктів
На ліквідацію наслідків стихії виділять додаткові кошти
На ліквідацію наслідків стихії виділять додаткові кошти
Через паводки на території західних областей України постраждали 250 населених пунктів в п'яти областях. Підтоплено 7,5 тисячі житлових будинків, зруйновані дороги і мости.
Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль.
Він зазначив, що найбільше постраждала Івано-Франківська область, а на ліквідацію наслідків стихії Кабмін вже виділив 700 млн гривень.
Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу і житло. В наших пріоритетах - врятувати життя людей, відновити інфраструктуру та запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні", - написав він.
Нагадаємо, Шмигаль раніше повідомив, коли чекати закінчення паводків на заході України.
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