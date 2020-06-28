Шмигаль: через повені в Україні постраждали 250 населених пунктів

На ліквідацію наслідків стихії виділять додаткові кошти

На ліквідацію наслідків стихії виділять додаткові кошти

Фото: з відкритих джерел

Через паводки на території західних областей України постраждали 250 населених пунктів в п'яти областях. Підтоплено 7,5 тисячі житлових будинків, зруйновані дороги і мости.

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль.

Він зазначив, що найбільше постраждала Івано-Франківська область, а на ліквідацію наслідків стихії Кабмін вже виділив 700 млн гривень.

Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу і житло. В наших пріоритетах - врятувати життя людей, відновити інфраструктуру та запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні", - написав він.

Нагадаємо, Шмигаль раніше повідомив, коли чекати закінчення паводків на заході України.