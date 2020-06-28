Більше сотні населених пунктів на Прикарпатті залишаються під водою

Затоплено більше 1,3 тисячі будинків

Затоплено більше 1,3 тисячі будинків

Фото: Нацполиция

На території чотирьох західних областей - Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Тернопільської залишаються підтопленими через негоду понад 1,3 тисяч будинків.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Зокрема, в Івано-Франківській області у 55 населених пунктах залишаються підтопленими 1 038 будинків, 1 180 підвалів і 1 619 присадибних ділянок.

У Чернівецькій області підтоплені 218 будинків, 366 підвалів, 907 присадибних ділянок. Відкачана вода з 222 житлових будинків, 89 колодязів і присадибних ділянок, надано допомогу у зміцненні 4 дамб.

У Львівській області підтоплення житлових будинків ліквідовані, залишаються затопленими 21 підвал і 6 присадибних ділянок.

В Тернопільській області підтоплено 108 житлових будинків і господарських будівель, 51 підвал, 263 присадибних ділянки. Відкачано більше 340 куб. м води з 14 житлових будинків і 37 колодязів.

Крім того, залишаються зруйнованими 150,5 км автодоріг, 83 мости, пошкодженими 582 км автодоріг і 216 мостів.

У ДСНС відзначають, що роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Нагадаємо, Шмигаль раніше повідомив, коли чекати закінчення паводків на заході України.