МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху

Громадяни, які постійно перевищують швидкість, будуть перескладати іспит в автошколі

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Громадяни, які постійно перевищують швидкість, будуть перескладати іспит в автошколі

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

У нас є рекордсмен, який за два дні 14 разів перевищив швидкість, ще один перевищив 13 разів, ще три - у 11 разів. У таких осіб мають відбирати права", - повідомив він.

Заступник міністра зазначив, що МВС планує внести до Верховної Ради законопроект саме через такі випадки.

Ми вважаємо, якщо вони отримають повідомлення про штраф і якщо ми побачимо, що ці всі номери продовжують порушувати ПДР, зневажати суспільство – для таких і буде закон, за яким вони будуть позбавлені права керування і муситимуть перескладати іспит на право водіння", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.