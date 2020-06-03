МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху
Міністерство внутрішніх справ планує внести до Верховної Ради проект закону, який передбачатиме позбавлення водійських прав злісних порушників із обов'язковим повторним складанням іспиту.
Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.
У нас є рекордсмен, який за два дні 14 разів перевищив швидкість, ще один перевищив 13 разів, ще три - у 11 разів. У таких осіб мають відбирати права", - повідомив він.
Заступник міністра зазначив, що МВС планує внести до Верховної Ради законопроект саме через такі випадки.
Ми вважаємо, якщо вони отримають повідомлення про штраф і якщо ми побачимо, що ці всі номери продовжують порушувати ПДР, зневажати суспільство – для таких і буде закон, за яким вони будуть позбавлені права керування і муситимуть перескладати іспит на право водіння", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
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