На дорогах України встановлять додаткові камери фіксації швидкості

Про їх наявність водіїв будуть попереджати спеціальними знаками

Про їх наявність водіїв будуть попереджати спеціальними знаками

Фото: flickr

З 12 червня на дорогах України працюватиме 115 приладів контролю швидкості TruCAM, додаткові радари встановлять на 24 ділянках.

Про це повідомили у Патрульній поліції України, передає RegioNews.

У поліції також планують розширити ще 7 існуючих ділянок із приладами фіксації швидкості.

Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 209 ділянках", - повідомили у патрульній поліції.

Правоохоронці зазначають, що дізнатися, чи відбувається фото- та відеофіксація швидкості на тій чи іншій ділянці дороги, водії можуть із встановлених попереджувальних знаків.

Також у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Із картою та списком місць, де будуть встановлені радари контролю швидкості, можна ознайомитись на сайті патрульної поліції.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Також МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху.