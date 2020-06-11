На дорогах України встановлять додаткові камери фіксації швидкості
З 12 червня на дорогах України працюватиме 115 приладів контролю швидкості TruCAM, додаткові радари встановлять на 24 ділянках.
Про це повідомили у Патрульній поліції України, передає RegioNews.
У поліції також планують розширити ще 7 існуючих ділянок із приладами фіксації швидкості.
Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 209 ділянках", - повідомили у патрульній поліції.
Правоохоронці зазначають, що дізнатися, чи відбувається фото- та відеофіксація швидкості на тій чи іншій ділянці дороги, водії можуть із встановлених попереджувальних знаків.
Також у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Із картою та списком місць, де будуть встановлені радари контролю швидкості, можна ознайомитись на сайті патрульної поліції.
Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Також МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху.