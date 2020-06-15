Двоє депутатів львівської міської ради захворіли на коронавірус

Недужі перебувають на самоізоляції

Недужі перебувають на самоізоляції

Про це виданню "Варіанти” повідомило власне джерело у Львівській міській раді, пише RegioNews.

Депутатка Львівської міської ради від Блоку Петра Порошенка Уляна Пак та ще один депутат із іншої фракції (його прізвище не називається) інфікувалися Covid-19. Відомо лише, що другий депутат з іншої фракції.

Це відповідає дійсності, я хворію. Я на самоізоляції вже другий тиждень. З колегами по фракції я не зустрічалась давно. Усіх, з ким я комунікувала, відповідно до вказівок лікаря, я повідомила про те, що вони також мають бути на самоізоляції", – повідомила депутатка у коментарі виданню zaxid.net.

Відомо також, що у лікарні з двосторонньою пневмонією перебуває мати депутатки. Результатів її тесту на коронавірус поки немає.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, стало відомо, що Черкаська міська рада переходить на карантин. Тут COVID-19 виявили у прибиральниці.