На Київщині поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям
Вантажівки з львіським сміттям помітили місцеві жителі села Великі Єрчики Сквирського району, які й повідомили поліцію.
Про це повідомляє ГУ НП Нацполіції Київської області, пише RegioNews.
Автомобілі з вантажем та бульдозер, затримані на Сквирському полігоні твердих побутових відходів, поміщені на майданчик тимчасового тримання.
Поліція скерувала до суду клопотання щодо арешту цих транспортних засобів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 356 (Самоуправство) Кримінального Кодексу України. Триває досудове розслідування.
З метою недопущення подібних порушень, керівництво Сквирської поліції спільно з місцевої владою, активістами та громадськістю прийняло рішення про цілодобову охорону полігону твердих побутових відходів.
На Сквирщині поліція затримала 3 вантажівки зі львівським сміттям Наразі автомобілі з вантажем та бульдозер, які були...Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 2 червня 2020 р.
Нагадаємо, правоохоронці Львівщини припинили розкрадання бюджетних коштів при вивезенні сміття на звалища Київської, Житомирської та інших областей, завищуючи вартість вивезення.
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