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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 16:22 1

На Київщині поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям

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02 червня 2020, 16:22 1
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Вантажівки не мали дозволу на скидання відходів
Вантажівки не мали дозволу на скидання відходів

Вантажівки з львіським сміттям помітили місцеві жителі села Великі Єрчики Сквирського району, які й повідомили поліцію.

Про це повідомляє ГУ НП Нацполіції Київської області, пише RegioNews.

Автомобілі з вантажем та бульдозер, затримані на Сквирському полігоні твердих побутових відходів, поміщені на майданчик тимчасового тримання.

Поліція скерувала до суду клопотання щодо арешту цих транспортних засобів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 356 (Самоуправство) Кримінального Кодексу України. Триває досудове розслідування.

З метою недопущення подібних порушень, керівництво Сквирської поліції спільно з місцевої владою, активістами та громадськістю прийняло рішення про цілодобову охорону полігону твердих побутових відходів.

На Сквирщині поліція затримала 3 вантажівки зі львівським сміттям Наразі автомобілі з вантажем та бульдозер, які були...

Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 2 червня 2020 р.

Нагадаємо, правоохоронці Львівщини припинили розкрадання бюджетних коштів при вивезенні сміття на звалища Київської, Житомирської та інших областей, завищуючи вартість вивезення.


відходи сміття Львів поліція затримання авто Київська область
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