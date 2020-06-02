На Київщині поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям

Вантажівки не мали дозволу на скидання відходів

Вантажівки не мали дозволу на скидання відходів

Вантажівки з львіським сміттям помітили місцеві жителі села Великі Єрчики Сквирського району, які й повідомили поліцію.

Про це повідомляє ГУ НП Нацполіції Київської області, пише RegioNews.

Автомобілі з вантажем та бульдозер, затримані на Сквирському полігоні твердих побутових відходів, поміщені на майданчик тимчасового тримання.

Поліція скерувала до суду клопотання щодо арешту цих транспортних засобів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 356 (Самоуправство) Кримінального Кодексу України. Триває досудове розслідування.

З метою недопущення подібних порушень, керівництво Сквирської поліції спільно з місцевої владою, активістами та громадськістю прийняло рішення про цілодобову охорону полігону твердих побутових відходів.

На Сквирщині поліція затримала 3 вантажівки зі львівським сміттям Наразі автомобілі з вантажем та бульдозер, які були... Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 2 червня 2020 р.

Нагадаємо, правоохоронці Львівщини припинили розкрадання бюджетних коштів при вивезенні сміття на звалища Київської, Житомирської та інших областей, завищуючи вартість вивезення.