"Євросолідарність" обіцяє підтримку відставки Авакова на голосуванні

Фракція партії Петра Порошенка пропонує відправити у відставку весь уряд

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Фракція партії Петра Порошенка пропонує відправити у відставку весь уряд

"Європейська солідарність" обіцяє підтримати відставку будь-якого міністра під час голосування в парламенті, хоча сама фракція запропонує відставку всього уряду.

Про це на своїх сторінках у facebook заявили нардепи від "Євросолідарності" Володимир Ар’єв та Ірина Геращенко, пише RegioNews.

ЄС проголосує за відставку будь-якого міністра, коли питання буде винесено в зал ВР. Поки йде лише політична тріскотня - проект постанови, скільки би депутатів його не підписали - Авакова не звільнить. Звільнить голосування в залі”, - написав Володимир Ар`єв.

Значить так. Доведеться роз‘яснити. Для ініціації відставки одного міністра достатньо ініціативи одного депутата.... Опубліковано Volodymyr Ariev Вівторок, 2 червня 2020 р.

У "Євросолідарності" також вважають за доцільне відправити у відставку весь уряд, а не поодиноких міністрів, оскільки зганьбився весь уряд, а не окремо міністри.

Тому "ЄС" підтримає голосування за відставку будь-якого міністра, але зі свого боку вимагатиме і готуватиме відставку уряду в цілому", - написав нардеп.

Ірина Геращенко в свою чергу повідомила, що "ЄС" звернулася до спікера з офіційним листом надати підписні листи про відставку всього уряду, як того вимагає регламент, але поки що фракція їх не отримала.

Отже, " Європейська Солідарність" виступила з ініціативою відставки ВСЬОГО уряду Зеленського. Всіх міністрів, які несуть... Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 2 червня 2020 р.

Позичила в Irina Medushevskaya. В кварталі ще є потенціал, не всі перебували міністрами:) Тим часом , нагадаю , в ВР... Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 2 червня 2020 р.

Нагадаємо, у Верховній Раді хочуть заслухати Авакова через згвалтування в Кагарлику та перестрілку в Броварах під час години запитань до уряду в п`ятницю, 5 червня.

Можливість відставки Арсена Авакова прокоментував Антон Геращенко.

Також депутати фракції "Голос" ініціювали збір підписів за відставку Арсена Авакова.

На засіданні фракції "Слуги народу" буде піднято питання про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Сьогодні, 2 червня, в "Слузі народу" оголосили збір підписів за відставку Арсена Авакова.