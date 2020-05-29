Зґвалтування в Кагарлику: в ООН відреагували на скандал

ООН закликала Україну внести зміни в Кримінальний Кодекс

Фото: Facebook

ООН закликала Україну внести зміни в Кримінальний Кодекс

Моніторингова місія ООН з прав людини відреагувала на інформацію про зґвалтування та знущання жінки в поліцейському відділенні Кагарлика. В ООН закликали українських силовиків швидко і ретельно розслідувати злочин.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Моніторингової місії ООН з прав людини.

Стурбовані інформацією про сексуальне насильство і тортури жінки і чоловіки в поліцейському відділку в Кагарлику", - йдеться в повідомленні.

Нільс Мельцер, спеціальний доповідач ООН з питань катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження або покарання, після свого візиту в Україну в 2018 році, підкреслив, що "слід прийняти швидкі та ефективні заходи для зміни культури поліції, яка, очевидно, все ще вважає жорстоке поводження прийнятним".

В ООН закликали Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора провести ефективне, оперативне, ретельне і неупереджене розслідування всіх можливих злочинів, скоєних поліцією.

Також в ООН закликали Верховну Раду внести зміни в Кримінальний кодекс.

Закликаємо парламент України привести статтю 127 Кримінального кодексу в повну відповідність зі статтею 1 Конвенції проти катувань, таким чином зачинивши існуючі або потенційні лазівки для безкарності", – йдеться у повідомленні.

У зверненні до Нацполіції, місія ООН закликала вжити необхідні кроки для запобігання нових випадків катувань і жорстокого поводження.

Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо

У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.

За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманив сусід.