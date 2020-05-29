Изнасилование в Кагарлыке: в ООН отреагировали на скандал

ООН призвала Украину внести изменения в Уголовный Кодекс

Фото: Facebook

ООН призвала Украину внести изменения в Уголовный Кодекс

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отреагировала на информацию об изнасиловании и пытках женщины в полицейском отделении Кагарлыка. В ООН призвали украинских силовиков быстро и тщательно расследовать преступление.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Обеспокоены информацией о сексуальном насилии и пытках женщины и мужчины в полицейском участке в Кагарлыке", - говорится в сообщении.

Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, после своего визита в Украину в 2018 году, подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым".

В ООН призвали Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех возможных преступлений, совершенных полицией.

Также в ООН призвали Верховную Раду внести изменения в Уголовный кодекс.

Призываем парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, таким образом закрыв существующие или потенциальные лазейки для безнаказанности", – говорится в сообщении.

В обращении к Нацполиции, миссия ООН призвала предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.

Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.

По информации адвоката пострадавшей женщины Евгения Мельниченко, на "допрос" в отделение полиции Кагарлыка ее якобы заманил сосед.