Изнасилование в Кагарлыке: в ООН отреагировали на скандал
Мониторинговая миссия ООН по правам человека отреагировала на информацию об изнасиловании и пытках женщины в полицейском отделении Кагарлыка. В ООН призвали украинских силовиков быстро и тщательно расследовать преступление.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
Обеспокоены информацией о сексуальном насилии и пытках женщины и мужчины в полицейском участке в Кагарлыке", - говорится в сообщении.
Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, после своего визита в Украину в 2018 году, подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым".
В ООН призвали Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех возможных преступлений, совершенных полицией.
Также в ООН призвали Верховную Раду внести изменения в Уголовный кодекс.
Призываем парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, таким образом закрыв существующие или потенциальные лазейки для безнаказанности", – говорится в сообщении.
В обращении к Нацполиции, миссия ООН призвала предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения.
Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно
В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.
Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.
Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.
Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.
По информации адвоката пострадавшей женщины Евгения Мельниченко, на "допрос" в отделение полиции Кагарлыка ее якобы заманил сосед.
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