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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 травня 2020, 17:39 14

Львівська та Закарпатська області не будуть послаблювати карантин з 22 травня

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22 травня 2020, 17:39 14
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В обох областях не спостерігається покращення епідемічної ситуації
Фото: flickr
В обох областях не спостерігається покращення епідемічної ситуації

У Львівській області комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про продовження режиму карантину без послаблень до 29 травня.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Згідно із інформацією комісії, вже декілька днів у Львівській області спостерігається погіршення епідемічної ситуації, за попередню добу підтвердили 65 випадків COVID-19 та зафіксували понад 50 підозр на наявність вірусу.

Зарано говорити про суттєве послаблення карантину в області, адже нашим першочерговим завданням є збереження здоров`я і життя мешканців регіону", - сказав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Така ж ситуація і на Закарпатті, де не будуть пом'якшувати карантин після 22 травня. Згідно із статистикою, в області 14 хворих на 100 тисяч населення, що не відповідає критеріям МОЗ.

На жаль, на сьогоднішній день рівень захворюваності коронавірусом в області не відповідає тим критеріям, які передбачені Міністерством охорони здоров'я, щоб дозволити ці пом'якшення. На 100 тисяч населення у нас - майже 14 хворих. А послаблювати карантин можна, якщо ця цифра складе не більше 12 хворих на 100 тисяч населення", - повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

За словами Петрова, така ситуація викликана спалахом коронавирусу в обласному психоневрологічному диспансері Мукачево.

Чиновник висловлює надію, що з 25 травня все ж вдасться пом'якшити режим карантину, відповідне рішення будуть приймати на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС.

Другий етап ослаблення карантину відклали також у Миколаївській, Рівненській та Волинській областях, тут також підемічна ситуація залишається складною та не відповідає критеріям МОЗ.

У Чернівецькій області, яка від початку епідемії серед лідерів по захворюваності в Україні, комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення пом’якшити певні обмеження.

Мова йде про особливий режим виїзду та в’їзду на територію області, який був запроваджений на початку квітня.

Проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення відновлено. КПП на кордонах області продовжать роботу до 25.05.2020 з метою моніторингу, контролю за переміщенням та інформування осіб в разі потреби", - написав у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з пом'якшеннями - так званий "адаптивний карантин".

Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.


коронавірус карантин Львів Чернівці Закарпаття
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