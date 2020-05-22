Львовская и Закарпатская области не будут ослаблять карантин с 22 мая

В обеих областях не наблюдается улучшения эпидемической ситуации

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В обеих областях не наблюдается улучшения эпидемической ситуации

Во Львовской области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении режима карантина без послаблений до 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Согласно информации комиссии, уже несколько дней во Львовской области наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, за предыдущие сутки подтвердили 65 случаев COVID-19 и зафиксировали более 50 подозрений на наличие вируса.

Рано говорить о существенном ослаблении карантина в области, ведь нашей первоочередной задачей является сохранение здоровья и жизни жителей региона", - сказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Такая же ситуация и в Закарпатье, где не будут смягчать карантин после 22 мая. Согласно статистике, в области 14 больных 100 тысяч населения, что не соответствует критериям Минздрава.

К сожалению, на сегодняшний день уровень заболеваемости коронавирусом в области не соответствует тем критериям, которые предусмотрены Министерством здравоохранения, чтобы позволить эти смягчения. На 100 тысяч населения у нас - почти 14 больных. А ослаблять карантин можно, если эта цифра составит не более 12 больных на 100 тысяч населения", - сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

По словам Петрова, такая ситуация вызвана вспышкой коронавируса в областном психоневрологическом диспансере Мукачево.

Чиновник выражает надежду, что с 25 мая все же удастся смягчить режим карантина, соответствующее решение будут принимать на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Второй этап ослабления карантина отложили также в Николаевской, Ровенской и Волынской областях, здесь также пидемична ситуация остается сложной и не отвечает критериям Минздрава.

В Черновицкой области, которая с начала эпидемии среди лидеров по заболеваемости в Украине, комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение смягчить определенные ограничения.

Речь идет об особом режиме выезда и въезда на территорию области, который был введен в начале апреля.

Проезд частного транспорта и межобластного сообщения восстановлен. КПП на границах области продолжат работу в 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости", - написал в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.