15 працівників Хмельницької АЕС захворіли на COVID-19

Проводиться тестування усіх контактних осіб, щоб не допустити поширення вірусу

Фото: flickr

Проводиться тестування усіх контактних осіб, щоб не допустити поширення вірусу

На Хмельницькій АЕС підтверджено 15 випадків COVID-19, минулої доби виявлено один новий випадок коронавірусу серед персоналу.

Про це повідомляє пресслужба станції, передає RegioNews.

Наразі на території станції продовжується тестування контактних осіб та здійснюються усі необхідні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

За інформацією Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Нетішин, на лікарняних відпустках із хворобою ГРВІ перебуває 9 осіб із персоналу станції.

На території Нетішинської територіальної громади підтверджено 64 випадки коронавірусу, окрім 15 працівників станції захворіли двоє медиків. Ще 117 осіб перебувають на самоізоляції.

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Нагадаємо, в Україні 22 травня загальна кількість хворих вірусом становить 20 148 осіб. З них 1 434 дитини та 3 907 медпрацівників.