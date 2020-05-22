Мер Дніпра звинуватив нардепів від "Слуги народу" в диверсії
Міський голова Дніпра Борис Філатов заявляє, що на лабораторії міста, в яких проводять тести на коронавірус, здійснюється тиск.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пост мера в Facebook.
"Мене важко назвати симпатиком центральної влади і, особливо, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, з яким я неодноразово сперечався в телеефірі на всю країну, – написав він. – Тим не менше те, що сьогодні влаштувала частина "зелених" депутатів ВР навколо лабораторних центрів, які роблять ПЛР-діагностику, важко не назвати диверсією. Наприклад, у Дніпрі депутатське бродяча шапіто фактично зупинило діагностику на коронавірус. Вони нацьковують на людей, які роблять аналізи і діагностику, поліцію і прокуратуру".
На думку мера міста, причина такої поведінки в тому, що нібито проти частини обласних чиновників існує змова "з метою усунення їх від управлінської діяльності".
Мер Дніпра порадив нардепам відкласти в сторону свої телеграм-канали і перестати писати доноси на колег з "партії влади".
Нагадаємо, раніше писали, голова Дніпропетровської облради засумнівався в статистиці хворих COVID-19.
Крім того, Борис Філатов відправив у Чернівці групу медиків щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом.
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