09:58  22 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 20 тисяч випадків інфекції
09:29  22 травня
Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на $5 млрд
16:14  22 травня
В Одеській області правоохоронці "зачищають" банду Румуна
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 травня 2020, 15:29 12

Верховна Рада планує відновити засідання з 2 червня

Читайте также
на русском языке
22 травня 2020, 15:29 12
Читайте также на русском языке
Депутатів перевіряли на наявність коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів
Фото: Facebook
Депутатів перевіряли на наявність коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів

Верховна Рада України, яка раніше скасувала всі засідання через спалах коронавірусу, планує повернутися до стандартного режиму роботи з 2 червня.

Про це в Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

За її словами, упродовж кількох останніх днів за допомогою ПЛР-тестів було перевірено 87 осіб, з них 53 народних депутати.

Кравчук уточнила, що усі результати не показали наявність коронавірусу COVID-19.

Розраховуємо з 2 червня повернутись до пленарного режиму роботи парламенту. Тим часом чекаємо від МОЗ роз‘яснень як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями наступного тижня", - написала вона.

Євгенія Кравчук також повідомила, що за потреби, наступного тижня планують зробити додаткові тестування депутатів.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич отримав позитивний результат тесту на наявність коронавірусу.

На пленарне засідання парламенту 20 травня не прийшли депутати від фракції "Батьківщина", вони всі пішли на самоізоляцію, а також пройдуть тестування на COVID-19.

У зв'язку зі спалахом COVID-19 у парламенті депутати проголосували за скасування пленарних засідань до кінця цього тижня, вони мали відбутися 21 та 22 травня.


коронавірус Україна Верховна Рада засідання парламент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Відповідальність за дотримання карантину нестимуть регіони - Шмигаль
22 травня 2020, 12:14
До виходу з карантину не готові майже половина областей України
22 травня 2020, 11:36
Україна передала Морському трибуналу ООН докази проти Росії
22 травня 2020, 11:26
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 травня 2020, 22:07
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Всі досьє »