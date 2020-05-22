Верховна Рада планує відновити засідання з 2 червня

Депутатів перевіряли на наявність коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів

Фото: Facebook

Депутатів перевіряли на наявність коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів

Верховна Рада України, яка раніше скасувала всі засідання через спалах коронавірусу, планує повернутися до стандартного режиму роботи з 2 червня.

Про це в Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

За її словами, упродовж кількох останніх днів за допомогою ПЛР-тестів було перевірено 87 осіб, з них 53 народних депутати.

Кравчук уточнила, що усі результати не показали наявність коронавірусу COVID-19.

Розраховуємо з 2 червня повернутись до пленарного режиму роботи парламенту. Тим часом чекаємо від МОЗ роз‘яснень як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями наступного тижня", - написала вона.

Євгенія Кравчук також повідомила, що за потреби, наступного тижня планують зробити додаткові тестування депутатів.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич отримав позитивний результат тесту на наявність коронавірусу.

На пленарне засідання парламенту 20 травня не прийшли депутати від фракції "Батьківщина", вони всі пішли на самоізоляцію, а також пройдуть тестування на COVID-19.

У зв'язку зі спалахом COVID-19 у парламенті депутати проголосували за скасування пленарних засідань до кінця цього тижня, вони мали відбутися 21 та 22 травня.