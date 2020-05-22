Стало відомо, коли запустять метро в Харкові
У зв'язку з послабленням карантину та на підставі Постанови Кабінету міністрів України, харківський метрополітен починає свою роботу 25 травня о 5:30 ранку.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес, передає RegioNews.
Мер Харкова нагадав городянам, що карантин не скасовано, а лише ослаблений, і необхідно дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, включаючи метро.
Шановні харків'яни! У зв'язку з ослабленням карантину та на підставі Постанови Кабінету міністрів України, харківський метрополітен починає свою роботу 25 травня о 5:30 ранку. Нагадую, що карантин не скасовано, а лише ослаблений, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, включаючи метро, - діє і сьогодні. У коментарях під цим постом ви можете залишити свої побажання про те, як покращити роботу громадського транспорту в період ослаблення карантину.Опубліковано Геннадієм Кернесом П'ятниця, 22 травня 2020 р.
Нагадаємо, що харківська підземка припинила перевозити пасажирів з 17 березня. Кернес кілька разів просив відновити роботу метро.
Крім того, відкрити метро просив і міський голова Києва.
Мголовний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що питання про відкриття метро та громадського транспорту будуть розглядати з урахуванням епідеміологічної ситуації та етапів виходу України з карантину.
Сьогодні, 22 травня прем'єр Шмигаль заявив, що відповідальність за дотримання карантину буде лежати на місцевих владах.
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