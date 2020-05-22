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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 мая 2020, 16:09 7

В метро Киева не планируют проверять температуру пассажирам и ограничивать их количество

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22 мая 2020, 16:09 7
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Из-за значительного пассажиропотока организовать такие мероприятия невозможно
Фото: flickr
Из-за значительного пассажиропотока организовать такие мероприятия невозможно

После возобновления работы в метрополитене Киева не планируют проверять температуру пассажирам, а также ограничивать их количество в вагонах.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

По словам чиновника, проверять температуру у всех пассажиров невозможно, на станциях будут следить только за наличием масок и перчаток.

Он также добавил, что ограничивать количество пассажиров не будут, так как это сделать невозможно.

Мондриевский напомнил, что с 25 мая в Киеве планируют открыть метрополитен, а 23 мая начнет работать в полном объеме наземный транспорт без режима пропусков. Однако в наземном транспорте количество пассажиров будет ограничено количеством сидячих мест.

Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: количество протестированных людей, количество свободных мест в больницах - должно быть не менее 50%, и третий показатель - количество больных 100 тысяч населения", - сказал он.

Чиновник также отметил, что в случае, если не будет превышений и не будет необходимости снова вводить ограничения, то разрешат работу торгово-развлекательных центров.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.


Киев метро карантин коронавирус транспорт КГГА
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