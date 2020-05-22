В метро Киева не планируют проверять температуру пассажирам и ограничивать их количество
После возобновления работы в метрополитене Киева не планируют проверять температуру пассажирам, а также ограничивать их количество в вагонах.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.
По словам чиновника, проверять температуру у всех пассажиров невозможно, на станциях будут следить только за наличием масок и перчаток.
Он также добавил, что ограничивать количество пассажиров не будут, так как это сделать невозможно.
Мондриевский напомнил, что с 25 мая в Киеве планируют открыть метрополитен, а 23 мая начнет работать в полном объеме наземный транспорт без режима пропусков. Однако в наземном транспорте количество пассажиров будет ограничено количеством сидячих мест.
Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: количество протестированных людей, количество свободных мест в больницах - должно быть не менее 50%, и третий показатель - количество больных 100 тысяч населения", - сказал он.
Чиновник также отметил, что в случае, если не будет превышений и не будет необходимости снова вводить ограничения, то разрешат работу торгово-развлекательных центров.
Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".
Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.
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