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07 травня 2020, 09:20 13

Держкосмос допомагатиме поліції розкривати злочини

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07 травня 2020, 09:20 13
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Зосередяться на контрабанді, наркотиках та шкоді довкіллю
Фото: Facebook Державне космічне агентство України
Зосередяться на контрабанді, наркотиках та шкоді довкіллю

Національний центр управління та випробувань космічних засобів, Державне космічне агентство України та  Управління поліції на воді і повітряної підтримки домовилися об'єднати зусилля для розкриття та упередження злочинів.

Про це повідомила пресслужба Держкосмосу, передає RegioNews.

Правоохоронцям надаватимуть супутникові знімки територій, детальні дані та аналітику. Такий формат роботи вже застосували під час розслідування пожеж у Чорнобильській зоні.

Крім того, у Держкосмосі розповіли про технологію дистанційного зондування поверхні Землі. Саме цей спосіб вже допоміг встановити території, де, ймовірно, вирощують наркотики. Зондування також допомагає визначати, хто причетний до забруднення довкілля. Наразі для поліції зібрали інформацію про те, які кораблі могли забруднити морську економічну зону України.

Власне, цього року співпраця правоохоронців і науковців буде зосереджуватися на боротьбі зі злочинами проти довкілля, злочинами у сфері незаконного обігу наркотиків та контрабанди. Чи будуть у подальшому розширювати взаємодію, наразі не зрозуміло.

Водночас Державне космічне агентство запевняє, що їх технології можна застосовувати також в освітніх, телекомунікаційних, аграрних та оборонних сферах.

Нагадаємо, після початку квітневих пожеж у зоні відчуження поліція заговорила про диверсію. А в СБУ навіть пообіцяли розслідувати версію теракту.


екологія пожежа поліція космос контрабанда
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