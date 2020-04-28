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28 квітня 2020, 18:46 16

СБУ розслідуватиме версію теракту у Чорнобилі

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28 квітня 2020, 18:46 16
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Правоохоронці пообіцяли розглянути звернення
Фото: Facebook Державне агентство України з управління зоною відчуження
Правоохоронці пообіцяли розглянути звернення

Головне слідче управління СБУ у Києві та області пообіцяло розглянути версію теракту, який призвів до масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.

Про це повідомив член Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко, передає RegioNews.

Активіст неодноразово заявляв, що у різних частинах Чорнобиля було здійснено підпали. А з огляду на масштаб та тривалість пожежі, а також на створення радіаційної загрози, їх необхідно кваліфікувати як теракти. Втім, хто саме винен у цьому, має встановити слідство.

Ємельяненко озвучував версії політичної диверсії, спроби замаскувати незаконні вирубки або ж помсти сталкерів-нелегалів. Також активіст вимагав покарати чиновників, які недооцінили пожежу у зоні відчуження на самому початку, спровокувавши масштабне поширення вогню.

Наразі в СБУ заявили, що розглянули звернення та пообіцяли ухвалити рішення щодо подальшої долі справи.

Нагадаємо, пожежі у Чорнобилі почалися на початку квітня. Попри тривалу роботу рятувальників, досі є небезпека виникнення нових пожеж.


СБУ пожежа ДСНС Чорнобиль Київська область надзвичайна ситуація радіація
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