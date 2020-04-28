СБУ розслідуватиме версію теракту у Чорнобилі
Головне слідче управління СБУ у Києві та області пообіцяло розглянути версію теракту, який призвів до масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.
Про це повідомив член Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко, передає RegioNews.
Активіст неодноразово заявляв, що у різних частинах Чорнобиля було здійснено підпали. А з огляду на масштаб та тривалість пожежі, а також на створення радіаційної загрози, їх необхідно кваліфікувати як теракти. Втім, хто саме винен у цьому, має встановити слідство.
Ємельяненко озвучував версії політичної диверсії, спроби замаскувати незаконні вирубки або ж помсти сталкерів-нелегалів. Також активіст вимагав покарати чиновників, які недооцінили пожежу у зоні відчуження на самому початку, спровокувавши масштабне поширення вогню.
Наразі в СБУ заявили, що розглянули звернення та пообіцяли ухвалити рішення щодо подальшої долі справи.
Нагадаємо, пожежі у Чорнобилі почалися на початку квітня. Попри тривалу роботу рятувальників, досі є небезпека виникнення нових пожеж.
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