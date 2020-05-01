Лісові пожежі у Київській та Житомирській областях вдалося локалізувати
Станом на 1 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах Житомирської області локалізовані, відкритого вогню немає.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Підрозділи ДСНС надають допомогу працівникам лісових господарств у гасінні тління окремих осередків в районі сіл Рудня-Перганська, Повча, Лучанки та Дубовий Гай.
Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 587 чоловік та 92 одиниці техніки.
У Київській області пожежі в лісових масивах Зони відчуження також локалізовані. Пожежні продовжують гасити окремі осередки тління торф’яників.
У області до гасіння залучено 203 чоловіка та 65 одиниць техніки
В ДСНС також додали, що радіаційний фон по Києву, Київській області та у Зоні відчуження залишається в межах природних значень.
Нагадаємо, станом на 30 квітня у Житомирській області підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій займаються локалізацією чотирьох осередків пожеж.
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