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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 11:28 8

Лісові пожежі у Київській та Житомирській областях вдалося локалізувати

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01 травня 2020, 11:28 8
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Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку
Фото: ДСНС
Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку

Станом на 1 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах Житомирської області локалізовані, відкритого вогню немає.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Підрозділи ДСНС надають допомогу працівникам лісових господарств у гасінні тління окремих осередків в районі сіл Рудня-Перганська, Повча, Лучанки та Дубовий Гай.

Загалом до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 587 чоловік та 92 одиниці техніки.

У Київській області пожежі в лісових масивах Зони відчуження також локалізовані. Пожежні продовжують гасити окремі осередки тління торф’яників.

У області до гасіння залучено 203 чоловіка та 65 одиниць техніки

В ДСНС також додали, що радіаційний фон по Києву, Київській області та у Зоні відчуження залишається в межах природних значень.

Нагадаємо, станом на 30 квітня у Житомирській області підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій займаються локалізацією чотирьох осередків пожеж.


ДСНС Чорнобиль Київська область Житомирська область пожежа
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