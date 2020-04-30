Через пожежі у Чорнобилі коні Пржевальского поскакали до АЕС
Пожежі у Чорнобильській зоні знищили 5% радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Втрати від стихійного лиха підрахували у Державному агентстві України з управління зоною відчуження, передає RegioNews.
Від вогню постраждало 11,5 тисяч гектарів у південно-західній частині заповідника. Половину цих територій займали перелоги (покинуті сільськогосподарські землі, 55%), третину - ліси (35%). Ще 10% - це болота.
Великі тварини змогли втекти від вогню. Табун коней Пржевальського, наприклад, мігрував до промислової зони Чорнобильської атомної електростанції. Маленькі істоти постраждали найбільше (гризуни, комахи, рептилії, амфібії). Є й інша проблема - у частині заповідника вогонь, хоч і не завдав шкоди фауні, знищив рослини, які були кормовою базою тварин.
Наразі оцінювання наслідків масштабних пожеж триває.
Нагадаємо, пожежі, які почалися на початку квітня у зоні відчуження, вдалося локалізувати лише 29 квітня. При цьому правоохоронці обіцяли розглянути версію теракту.
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