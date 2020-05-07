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07 мая 2020, 09:20 7

Госкосмос будет помогать полиции раскрывать преступления

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07 мая 2020, 09:20 7
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Сосредоточатся на контрабанде, наркотиках и вреде окружающей среде
Фото: Facebook Державне космічне агентство України
Сосредоточатся на контрабанде, наркотиках и вреде окружающей среде

Национальный центр управления и испытаний космических средств, Государственное космическое агентство Украины и Управление полиции на воде и воздушной поддержки договорились объединить усилия для раскрытия и предупреждения преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Госкосмоса, передает RegioNews.

Правоохранителям будут предоставлять спутниковые снимки территорий, детальные данные и аналитику. Такой формат работы уже применили во время расследования пожаров в Чернобыльской зоне.

Кроме того, в Госкосмосе рассказали о технологии дистанционного зондирования поверхности Земли. Именно этот способ уже помог установить территории, где, вероятно, выращивают наркотики. Зондирование также помогает определять, кто причастен к загрязнению окружающей среды. Сейчас для полиции собрали информацию о том, какие корабли могли загрязнить морскую экономическую зону Украины.

Собственно, в этом году сотрудничество правоохранителей и ученых будет сосредотачиваться на борьбе с преступлениями против окружающей среды, преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и контрабанды. Будут ли в дальнейшем расширять взаимодействие, пока не ясно.

В то же время Государственное космическое агентство уверяет, что их технологии можно применять также в образовательных, телекоммуникационных, аграрных и оборонных сферах.

Напомним, после начала апрельских пожаров в зоне отчуждения полиция заговорила о диверсии. А в СБУ даже пообещали расследовать версию теракта.


экология пожар полиция космос контрабанда
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