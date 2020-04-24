Схоже на диверсію: чорнобильська поліція анулювала перепустки волонтерам

Поліція анулювала перепустку на волонтерський транспорт, який розвозить допомогу пожежним в Чорнобилі

Фото: facebook:yaroslav.chernobyltour

Поліція анулювала перепустку на волонтерський транспорт, який розвозить допомогу пожежним в Чорнобилі

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко, передає RegioNews.

"Півтори тисячі кілометрів палаючою Чорнобильською зоною за останні дні накатав автомобіль допомоги, доставляючи харчування та технічне оснащення для вогнеборців. Зараз з невідомої причини місячну перепустку на в'їзд цього автомобілю, яка була погодження чорнобильською поліцією, було анульовано за запитом самої чорнобильської поліції”, - йдеться у повідомленні.

Також Ємельяненко підкреслює, що наразі, у волонтерів не залишилося транспорту, на якому вони зможуть проїхати до багатьох осередків, на яких працюють вогнеборці.

"Ці дії виглядають як диверсійна діяльність, але вже з боку державних структур. Україні потрібно якомога скоріше погасити цю пожежу. Чи ми в пасочки граємось?”, - відмічає він.

Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.

Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.

У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.

Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі. Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі, а всіх, хто щось знає про підпали, просять звернутися в поліцію.