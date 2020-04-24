15:48  24 квітня
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
16:12  24 квітня
На Київщині коронавірус зафіксували у ще двох гуртожитках
11:27  24 квітня
Засновник "B2B Jewelry" зареєстрував власну політичну партію
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2020, 12:51 8

Схоже на диверсію: чорнобильська поліція анулювала перепустки волонтерам

Читайте также
на русском языке
24 квітня 2020, 12:51 8
Читайте также на русском языке
Поліція анулювала перепустку на волонтерський транспорт, який розвозить допомогу пожежним в Чорнобилі
Фото: facebook:yaroslav.chernobyltour
Поліція анулювала перепустку на волонтерський транспорт, який розвозить допомогу пожежним в Чорнобилі

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко, передає RegioNews.

"Півтори тисячі кілометрів палаючою Чорнобильською зоною за останні дні накатав автомобіль допомоги, доставляючи харчування та технічне оснащення для вогнеборців. Зараз з невідомої причини місячну перепустку на в'їзд цього автомобілю, яка була погодження чорнобильською поліцією, було анульовано за запитом самої чорнобильської поліції”, - йдеться у повідомленні.

Також Ємельяненко підкреслює, що наразі, у волонтерів не залишилося транспорту, на якому вони зможуть проїхати до багатьох осередків, на яких працюють вогнеборці.

"Ці дії виглядають як диверсійна діяльність, але вже з боку державних структур. Україні потрібно якомога скоріше погасити цю пожежу. Чи ми в пасочки граємось?”, - відмічає він.

Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.

Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.

У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.

Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі. Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі, а всіх, хто щось знає про підпали, просять звернутися в поліцію.


ліквідація пожежа поліція Чорнобиль ЧАЕС Київська область волонтери
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Київ знову потрапив до лідерів міст з найбруднішим повітрям у світі
24 квітня 2020, 11:31
ДСНС: в Чорнобильскій зоні ще тліють пеньки та залишки деревини
24 квітня 2020, 09:32
В Житомирській області є загроза нової масштабної пожежі
23 квітня 2020, 20:32
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Останні Популярні
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »