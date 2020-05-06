В порту Південний "розлили" пальмову олію: екологи вже порахували збитки
Еколого нарахували 2,4 млн доларів збитків від забруднення пальмовою олією внутрішніх морських вод України, зокрема акваторії порту Південний.
Про це повідомив керівник Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Він повідомив, що 30 квітня було встановлено факт забруднення внутрішніх морських вод України. Внаслідок аварії стався скид із судна "STAVANGER" (прапор TUVALU) пальмової олії. Сталося це у морському порту Південний.
Державна екологічна інспекція здійснила розрахунок збитків, нанесених державі.
За інформацією АМПУ, кількість забруднюючих речовин, скинутих у водне середовище, складає 8437 кг. Відповідно, сума збитків складає 2 млн 416 тис. 557 доларів США.
"Майже два з половиною мільйони доларів - це значний розмір штрафу і ми розуміємо, що його будуть намагатись оскаржувати. Але закон є закон, і ми маємо виставляти претензію відповідно до обсягів забруднення. Позитивним фактом є те, що це страховий випадок, отже компенсація може лягти не тільки на власника", - зазначив Фірсов.
Також повідомляється, що судно затримали поки власник не відшкодує нанесені збитки.
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