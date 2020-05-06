В порту Південний "розлили" пальмову олію: екологи вже порахували збитки

Судно затримали, поки власник не виплатить всю суму

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Судно затримали, поки власник не виплатить всю суму

Про це повідомив керівник Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Він повідомив, що 30 квітня було встановлено факт забруднення внутрішніх морських вод України. Внаслідок аварії стався скид із судна "STAVANGER" (прапор TUVALU) пальмової олії. Сталося це у морському порту Південний.

Державна екологічна інспекція здійснила розрахунок збитків, нанесених державі.

За інформацією АМПУ, кількість забруднюючих речовин, скинутих у водне середовище, складає 8437 кг. Відповідно, сума збитків складає 2 млн 416 тис. 557 доларів США.

"Майже два з половиною мільйони доларів - це значний розмір штрафу і ми розуміємо, що його будуть намагатись оскаржувати. Але закон є закон, і ми маємо виставляти претензію відповідно до обсягів забруднення. Позитивним фактом є те, що це страховий випадок, отже компенсація може лягти не тільки на власника", - зазначив Фірсов.

Також повідомляється, що судно затримали поки власник не відшкодує нанесені збитки.