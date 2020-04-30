Прогноз невтішний: у Києві 1401 підтверджений випадок COVID-19
За минулу добу у Києві наявність коронавірусу підтвердили у 60 пацієнтів, загальна кількість хворих зросла до 1401 випадку.
Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.
Захворіли 31 жінка віком від 18 до 84 років, 18 чоловікiв віком від 22 до 84 років, а також 11 дітей віком до 17 років.
Серед них троє медиків, одна людина померла. До лікарень столиці потрапили 25 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції під контролем медиків.
Найбільше хворих, а саме 19, виявили у Дарницькому районі, по сім випадків зафіксовано в Голосіївському та Оболонському районах, шість людей захворіли Солом’янському, п'ять - в Печерському, а також по чотири випадки зафіксовано в Дніпровському та Подільському районах.
Ще по три випадки захворювання підтвердили в Деснянському і Святошинському районах Києва, і двоє хворих у Шевченкiвському.
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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 30 квітня в Україні зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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