Прогноз неутешительный: в Киеве 1401 подтвержденный случай COVID-19
За минувшие сутки в Киеве наличие коронавируса подтвердили в 60 пациентов, общее число заболевших возросло до 1401 случая.
Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.
Заболели 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, 18 мужчин возрасте от 22 до 84 лет, а также 11 детей в возрасте до 17 лет.
Среди них трое медиков, один человек умер. В больницы столицы попали 25 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.
Больше всего больных, а именно 19, обнаружили в Дарницком районе, по семь случаев зафиксировано в Голосеевском и Оболонском районах, шесть человек заболели Соломенском, пять - в Печерском, а также по четыре случая зафиксировано в Днепровском и Подольском районах.
Еще по три случая заболевания подтвердили в Деснянском и Святошинском районах Киева, и двое больных в Шевченковском.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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