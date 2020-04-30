Прогноз неутешительный: в Киеве 1401 подтвержденный случай COVID-19

Больше всего новых случаев зафиксировали в Дарницком районе столицы

Фото: КГГА

Больше всего новых случаев зафиксировали в Дарницком районе столицы

За минувшие сутки в Киеве наличие коронавируса подтвердили в 60 пациентов, общее число заболевших возросло до 1401 случая.

Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

Заболели 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, 18 мужчин возрасте от 22 до 84 лет, а также 11 детей в возрасте до 17 лет.

Среди них трое медиков, один человек умер. В больницы столицы попали 25 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего больных, а именно 19, обнаружили в Дарницком районе, по семь случаев зафиксировано в Голосеевском и Оболонском районах, шесть человек заболели Соломенском, пять - в Печерском, а также по четыре случая зафиксировано в Днепровском и Подольском районах.

Еще по три случая заболевания подтвердили в Деснянском и Святошинском районах Киева, и двое больных в Шевченковском.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 ​​случаев коронавирусной болезни COVID-19.