В Україні COVID-19 виявили у понад 700 дітей

140 дітей перебувають на госпіталізації в медзакладах

Фото: сторінка Миколи Кулеби у Facebook

140 дітей перебувають на госпіталізації в медзакладах

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 30 квітня в Україні 717 підтверджених випадків COVID-19 у дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

На амбулаторному лікуванні перебуває 577 дітей. 140 неповнолітніх госпіталізовані у медичні установи. Одна дитина підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Найбільша кількість підтверджених випадків серед дітей спостерігається у Чернівецькій області.

За даними МОЗ, станом на 30 квітня в Україні 717 підтверджених випадків COVID-19 у дітей на амбулаторному лікуванні... Опубліковано Микола Кулеба Четвер, 30 квітня 2020 р.

"Багатьох карантин вже почав втомлювати. Але, на жаль, випадки захворювання продовжуються. Ігнорування правил карантину може призвести до збільшення кількості випадків захворювання. Діти також не захищені від вірусу. І дотримання правил карантину необхідне для них", - зауважує Кулеба.

Нагадаємо, в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків. Найбільша кількість інфікованих у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

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