Китай хочуть притягнути до відповідальності через коронавірус
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Interfax-Україна
На гучну заяву вже відреагував заступник голови МЗС КНР Юе Юйчен.
"Ми виступаємо проти того, щоб посадити Китай на лаву підсудних без будь-яких доказів його провини, а потім шукати ці докази за допомогою так званого міжнародного розслідування. Ми категорично проти такого цього міжнародного розслідування”, - наголосив дипломат.
Юей Юйчен додав, що вимоги до Китаю деяких країн виплатити їм компенсацію за економічні збитки, спровоковані пандемією коронавірусу, абсурдні та схожі на здирництво. Адже КНР і сама суттєво постраждала від COVID-19. Дипломат порадив усім тим, хто чекає грошей від Китаю, не перекладати свою неспроможність у боротьбі з інфекцією на інших, а почати діяти вже зараз.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань зафіксували спалах агресивної інфекції. COVID-19 швидко зібрав смертельний врожай у КРН та почав стрімко розповсюджуватися світом. Станом на 29 квітня 2020 року за даними ВООЗ від коронавірусу загинуло більше 3 млн людей на всій планеті.
Як писали RegioNews раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай міг би вчасно зупинити розповсюдження коронавірусу планетою, але не зробив цього.
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