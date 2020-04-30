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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 11:44 3

Китай хочуть притягнути до відповідальності через коронавірус

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30 квітня 2020, 11:44 3
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Президент США Дональд Трамп заявив про те, що у країні вже почалося розслідування, яке має довести провину КНР у розповсюдженні світом інфекції COVID-19
Фото: Pixabay
Президент США Дональд Трамп заявив про те, що у країні вже почалося розслідування, яке має довести провину КНР у розповсюдженні світом інфекції COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Interfax-Україна

На гучну заяву вже відреагував заступник голови МЗС КНР Юе Юйчен.

"Ми виступаємо проти того, щоб посадити Китай на лаву підсудних без будь-яких доказів його провини, а потім шукати ці докази за допомогою так званого міжнародного розслідування. Ми категорично проти такого цього міжнародного розслідування”, - наголосив дипломат.

Юей Юйчен додав, що вимоги до Китаю деяких країн виплатити їм компенсацію за економічні збитки, спровоковані пандемією коронавірусу, абсурдні та схожі на здирництво. Адже КНР і сама суттєво постраждала від COVID-19. Дипломат порадив усім тим, хто чекає грошей від Китаю, не перекладати свою неспроможність у боротьбі з інфекцією на інших, а почати діяти вже зараз.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань зафіксували спалах агресивної інфекції. COVID-19 швидко зібрав смертельний врожай у КРН та почав стрімко розповсюджуватися світом. Станом на 29 квітня 2020 року за даними ВООЗ від коронавірусу загинуло більше 3 млн людей на всій планеті.

Як писали RegioNews раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай міг би вчасно зупинити розповсюдження коронавірусу планетою, але не зробив цього.


суд коронавірус Дональд Трамп США розслідування КНР
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