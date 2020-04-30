Китай хочуть притягнути до відповідальності через коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що у країні вже почалося розслідування, яке має довести провину КНР у розповсюдженні світом інфекції COVID-19

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Президент США Дональд Трамп заявив про те, що у країні вже почалося розслідування, яке має довести провину КНР у розповсюдженні світом інфекції COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Interfax-Україна

На гучну заяву вже відреагував заступник голови МЗС КНР Юе Юйчен.

"Ми виступаємо проти того, щоб посадити Китай на лаву підсудних без будь-яких доказів його провини, а потім шукати ці докази за допомогою так званого міжнародного розслідування. Ми категорично проти такого цього міжнародного розслідування”, - наголосив дипломат.

Юей Юйчен додав, що вимоги до Китаю деяких країн виплатити їм компенсацію за економічні збитки, спровоковані пандемією коронавірусу, абсурдні та схожі на здирництво. Адже КНР і сама суттєво постраждала від COVID-19. Дипломат порадив усім тим, хто чекає грошей від Китаю, не перекладати свою неспроможність у боротьбі з інфекцією на інших, а почати діяти вже зараз.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань зафіксували спалах агресивної інфекції. COVID-19 швидко зібрав смертельний врожай у КРН та почав стрімко розповсюджуватися світом. Станом на 29 квітня 2020 року за даними ВООЗ від коронавірусу загинуло більше 3 млн людей на всій планеті.

Як писали RegioNews раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай міг би вчасно зупинити розповсюдження коронавірусу планетою, але не зробив цього.