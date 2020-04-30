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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 квітня 2020, 09:31 8

В Україні вже більше 10 тисяч хворих коронавірусом - МОЗ

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30 квітня 2020, 09:31 8
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Кількість підозр на наявність вірусу також зросла
Фото: flickr
Кількість підозр на наявність вірусу також зросла

За даними Центру громадського здоров'я, 30 квітня в Україні зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в Facebook, передає RegioNews.

Упродовж доби зафіксовано 540 нових випадків захворювання. 1238 пацієнтів вилікувалися, 261 особа померла.

Ситуація по регіонах України виглядає наступним чином:

Вінницька область — 417 випадків;
Волинська область — 280 випадків;
Дніпропетровська область — 347 випадків;
Донецька область — 68 випадків;
Житомирська область — 374 випадки;
Закарпатська область — 419 випадків;
Запорізька область — 243 випадки;
Івано-Франківська область — 862 випадки;
Кіровоградська область — 391 випадок;
м. Київ — 1401 випадок;
Київська область — 664 випадки;
Львівська область — 430 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 277 випадків;
Полтавська область — 203 випадки;
Рівненська область — 637 випадків;
Сумська область — 102 випадки;
Тернопільська область — 779 випадків;
Харківська область — 249 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 82 випадки;
Чернівецька область — 1571 випадок;
Черкаська область — 290 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

Станом на ранок 30 квітня 2020 року надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Нагадаємо, 29 квітня в Україні зафіксовано вже 9866 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19.


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