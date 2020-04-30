Кількість хворих COVID-19 медиків в Україні зросла до 2 063 - Степанов

Ще близько третини хворих потребували госпіталізації

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Ще близько третини хворих потребували госпіталізації

За минулу добу зафіксовано 540 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 45 дітей та 87 медичних працівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, до лікарень потрапила 121 особа, одужали за добу 135 осіб, померли 11 хворих.

Упродовж останньої доби в Україні було проведено рекордну кількість досліджень методом ПЛР-тестувань, перевірили зразки 7315 осіб.

Степанов додав, що загалом в Україні коронавірусом захворіли 2063 медичних працівника і 717 дитини.

Всього потребували госпіталізації 3214 осіб, з них 140 дітей та 350 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 осіб, у тому числі одна дитина і 10 медиків", - сказав він.

Степанов уточнив, що 268 медиків вже одужали.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 30 квітня в Україні зафіксовано 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.