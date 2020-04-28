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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
28 квітня 2020, 10:40 24

Півмільйонні премії за "відкат": управлінці зони відчуження хотіли жити "красиво"

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28 квітня 2020, 10:40 24
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СБУ викрила корупційний механізм під час нарахування премій керівникам держпідприємств, що входять до сфери управління "Державного агентства України з управління зоною відчуження"
СБУ викрила корупційний механізм під час нарахування премій керівникам держпідприємств, що входять до сфери управління "Державного агентства України з управління зоною відчуження"

Посадовці держпідприємств запропонували голові агентства нараховувати їм щоквартальні премії у розмірі до 500 тисяч гривен, 50% з яких обіцяли передавати їй, пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Голова відразу повідомила про корупційну пропозицію Службу безпеки України та допомагала викрити зловмисників.

Співробітники СБУ, зокрема, задокументували факт передачі директором одного з держпідприємств голові агентства 210 тисяч гривень за нарахування йому премії у розмірі понад 430 тисяч гривень.

У межах досудового розслідування кримінального провадження директору ДП повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих корупційних фактів, а також законності нарахування премій посадовцям держ підприємств, що входять в управління "Державного агентства України з управління зоною відчуження".

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