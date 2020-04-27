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27 квітня 2020, 21:45 14

Суд відпустив мера Покрова і грошей не взяв

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27 квітня 2020, 21:45 14
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Затриманого за підозрою у корупції Олександра Шаповала відпустили на поруки. Його "відбив”  мер обласного центру Борис Філатов
Facebook: Александр Шаповал
Затриманого за підозрою у корупції Олександра Шаповала відпустили на поруки. Його "відбив”  мер обласного центру Борис Філатов

Запобіжний захід міському голові Покрова Олександру Шаповалу визначав Красногвардійський районний суд Дніпра. Чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на тендерах.

А от мер Дніпра Борис Філатов вважає свого колегу невинним. Зрештою, він разом з мерами інших міст взяв Шаповала на поруки, передає RegioNews.

Нагадаємо, за версією слідства, Шаповал разом з іншими учасниками схеми вивів з бюджету 1,3 млн грн. Раніше розглядали можливість випустити чоловіка під заставу у 17 млн грн.


суд політика корупція Дніпро Дніпропетровська область
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