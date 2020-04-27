Суд відпустив мера Покрова і грошей не взяв
Затриманого за підозрою у корупції Олександра Шаповала відпустили на поруки. Його "відбив” мер обласного центру Борис Філатов
Затриманого за підозрою у корупції Олександра Шаповала відпустили на поруки. Його "відбив” мер обласного центру Борис Філатов
Запобіжний захід міському голові Покрова Олександру Шаповалу визначав Красногвардійський районний суд Дніпра. Чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на тендерах.
А от мер Дніпра Борис Філатов вважає свого колегу невинним. Зрештою, він разом з мерами інших міст взяв Шаповала на поруки, передає RegioNews.
Нагадаємо, за версією слідства, Шаповал разом з іншими учасниками схеми вивів з бюджету 1,3 млн грн. Раніше розглядали можливість випустити чоловіка під заставу у 17 млн грн.
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